Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Erhebliche Erweiterung des Leistungsspektrums für Durchflusszytometrie, Zellkultur, 10x Genomics und Bioproben, um Forschung und Entwicklung zu beschleunigenDiscovery Life Sciences (Discovery), ein weltweit führender Lösungsanbieter für Bioproben und Dienstleister für Genomik, Zellen und Immunhistochemie (IHC), hat heute eine deutliche Erweiterung seines Dienstleistungslabors für Zellbiologie und Immunologie angekündigt. Insbesondere sollen die Erforschung sowie die präklinische und klinische Entwicklung neuer Zelltherapien und Immuntherapeutika beschleunigt werden. Das Labor bietet ab sofort 10x Einzelzell-Sequenzierung neben zusätzlichen Leistungen für Durchflusszytometrie und In-vitro-Zellkulturen an, die direkt mit Discoverys weltweit führender Infrastruktur für die Beschaffung und Verarbeitung von Bioproben integriert sind.Discoverys Kombination aus beratenden Fachdienstleistungen für Immunüberwachung und branchenführenden Lösungen für Bioproben reduzieren Artefakte beim Handling von Bioproben und ermöglichen deutlich gestraffte Zeitpläne. Discoverys Team aus Zellbiologen folgt der Unternehmensleitlinie Science at Your Service. Das Ergebnis sind Daten der höchsten Qualität und Zuverlässigkeit, die Wissenschaftler in allen Phasen der Wirkstoff- und Diagnostikaentwicklung bei der schnelleren Entscheidungsfindung unterstützen."Wir differenzieren uns durch die Kontrolle und Optimierung der Protokolle zur Beschaffung und Verarbeitung hochqualitativer Bioproben, die dann in unseren CLIA-registrierten Laboren für Durchflusszytometrie und Genomik in jedem Maßstab analysiert werden", sagte der Immunologe Shawn Fahl, PhD, Leiter des erweiterten Discovery-Labors. "Variablen werden von der Beschaffung von Bioproben bis zur Datenübergabe in jedem Arbeitsschritt genau kontrolliert, um den Kunden gesicherte Erkenntnisse zur Immunreaktion und Interaktion zwischen Tumor und Immunsystem zu liefern.""Innovative Zelltherapien und Immuntherapien brauchen wissenschaftliche Innovation und Qualität, damit sie zügig entwickelt werden können und schnell am Krankenbett zur Verfügung stehen. Wir investieren in hochmodernes wissenschaftliches Instrumentarium und hochqualifizierte Fachkräfte, um diese Bedarfslücke zu schließen und auf dem schnellsten Weg die zuverlässigsten Daten zu liefern", sagte Glenn Bilawsky, Discoverys CEO. "Unsere integrierte Serviceplattform beinhaltet jetzt erstklassige und erweiterte Leistungen im Bereich Bioproben, IHC, Genomik und Durchflusszytometrie. Wir sind in der Lage, umfassende und mehrdimensionale Antworten auf komplexe biologische und genetische Fragestellungen zu liefern - um Krankheiten und das Ansprechen auf Behandlungen besser zu verstehen".Informationen zu Discovery Life SciencesDiscovery Life Sciences ist der globale Marktführer in der Analyse, Beschaffung und Distribution von Bioproben und bei Forschungsdienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie und Diagnostikbranche. HudsonAlpha Discovery ist Discoverys weltweit anerkannte Sequenzierungs- und Bioinformatiksparte, die die fortschrittlichsten Technologien in der Genomik-Forschung dazu nutzt, um die Entdeckung neuer Wirkstoffe sowie die translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen. Von der Wissenschaft motiviert, schließt sich das Discovery-Team mit Kunden zusammen, um mithilfe eines innovativen, beratenden Ansatzes Hürden zu überwinden und schnellere Endergebnisse zu erzielen. We are Science at your Service! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com.