Laut Reuters gab es an diesem Dienstag bisher über 114.300 Coronavirus-Fälle und 4.026 Todesfälle in 112 Ländern und Regionen. Mittlerweile gibt es sieben Länder außerhalb Chinas, die über tausend Fälle melden, und drei Länder, die über 7.000 Fälle melden, nämlich Italien, Südkorea und Iran. Das chinesische Festland meldet am 9. März 19 neue bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...