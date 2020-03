EURUSD zeigt sich weiter von seiner bullischen Seite. USDCAD wartet zum Wochenstart mit einer Verkaufskerze am übergeordneten Widerstand auf und AUDCAD stellt nach dem Flash-Crash eine Kursrally nach oben zur Schau. EURUSD weiter extrem bullisch in Richtung 1,15 USD Tickmill-Analyse: EURUSD vor möglicher Korrektur EURUSD konnte seinen Wert seit dem Jahrestief bei 1,07779 USD mit einem massiv dynamischen Kursschub in der Spitze auf 1,14950 USD steigern. Auf diesem Weg hat die FX-Paarung einige historische ...

