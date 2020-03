Der Rohstoff fällt förmlich aus dem Chart und radiert in den ersten Handelsminuten über 20% weg. Der letzten Woche Am 05.03.2020 hinterlegte Short-Trade steht somit in der Spitze mit +35% Kurgewinn knietief im Plus. Unser Rohstoff-Trading Unser Einstieg beim Öl-Trading in WTI ist bei 46.25$ gelb umrandet im Chart zu sehen: WTI-Chart mit unserem Trade Zwar lag unser Ziel für diesen Sektor bekanntlich seit langem im Bereich von $30 und letztlich $20, dass diese jedoch am Schluss so schnell erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...