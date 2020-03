Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Lumenis Ltd. (http://www.lumenis.com/), das weltweit größte, energiebasierte Medizintechnikunternehmen für ästhetische, chirurgische und ophthalmische Anwendungen, gibt die Einführung seiner neuesten innovativen Plattform Stellar M22 (https://lumenis.com/aesthetics/products/stellar-m22/) bekannt. Diese vielseitige Multi-Anwendungsplattform baut auf dem Erbe dem berühmten M22 auf und wird in dieser Kategorie führend sein.Lumenis, der Erfinder von IPL, ist stolz darauf, die nächste Generation von Multi-Applikations-Plattformen vorzustellen: Stellar M22. Dieses System bietet alles, was die Benutzer auf einer Plattform benötigen, und schafft gleichzeitig sowohl für den Arzt als auch für den Patienten eine nahtlose und erfolgreichere Erfahrung als je zuvor. Diese Einführung setzt die Mission von Lumenis fort, den Pflegestandard in dem ständig wachsenden, milliardenschweren und energiebasierten Hautpflegemarkt zu verbessern."Lumenis ist der Pionier im Bereich IPL, vom PhotoDerm bis zum M22, die alle der Goldstandard waren und sind", sagte Dr. Mitchel Goldman aus San Diego, Kalifornien. "Die Effizienz des Stellar M22 ist unübertroffen, mit Verbesserungen bei Patientenkomfort, Geschwindigkeit, Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Ergebnissen mit besseren Resultaten. Letztendlich bieten wir den Patienten Behandlungen an, die funktionieren, was sich in erhöhter Patientenzufriedenheit und gesteigerter Rentabilität niederschlägt", fuhr Dr. Goldman fort.Das Stellar M22 basiert auf dem Goldstandard des ursprünglichen M22 von Lumenis. Es führt weiterhin alle Behandlungsmöglichkeiten durch (d. h. Behandlung von vaskulären Läsionen, Hautbeschaffenheit, Tönung und Haarentfernung), jedoch mit Upgrades, die ein noch besseres Ergebnis ermöglichen."Das neue Stellar M22 IPL ermöglicht eine einfache und schnelle Behandlung mit großer Leistung und Wirksamkeit, wie wir es bereits von Lumenis kennen", sagte Dr. Tretti Clementoni aus Mailand, Italien. Er fuhr fort: "Es spart enorm viel Zeit und die Ergebnisse sind herausragend!"Die neuesten Fortschritte der sechsten IPL-Generation beim Stellar M22 umfassen eine dramatisch verbesserte Benutzeroberfläche mit einem größeren Bildschirm, der eine schnellere Behandlungszeit und komfortablere Betrachtung aus der Entfernung ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Stellar M22 ein neues ergonomisches IPL-Handstückdesign und längere Lichtleiter der Marke SapphireCool für eine bessere Sichtbarkeit des Behandlungsbereichs."Lumenis ist begeistert, das neue Stellar M22 vorzustellen, unsere nächste Generation von Geräten für mehrere Anwendungen, die die Behandlung von über 30 Hauterkrankungen und die Haarentfernung bei jedem Hauttyp, Geschlecht und Alter ermöglichen", sagte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. "Genau wie das vorherige M22 definiert Stellar den Maßstab in dieser Kategorie neu und zeigt unser anhaltendes Engagement für Innovation und verbesserte Technologie zugunsten einer besseren Patientenversorgung."Das neue Stellar M22 ist jetzt in den USA und Europa erhältlich.Über LumenisLumenis ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der minimal-invasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen, ophthalmologischen und ästhetischen Markt und ist ein weltbekannter Experte für die Entwicklung und Vermarktung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser-, Pulslicht- und Hochfrequenztechnik. Seit 50 Jahren haben die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungen neu definiert und zahlreiche technologische und klinische Goldstandards gesetzt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für bisher nicht behandelbare Erkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, die bestehende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Besuchen Sie: www.lumenis.com (http://www.lumenis.com/)Zukunftsgerichtete AussagenDie in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen können Aussagen zu aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen über zukünftige Ereignisse enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem die Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens für zukünftige Geschäftstätigkeiten umfassen, einschließlich der prognostizierten Betriebsergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "fortsetzen", "glauben", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren" oder andere ähnliche Wörter charakterisiert, dies ist jedoch nicht die einzige Art und Weise, wie diese Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Schätzungen und Prognosen unseres Managements hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Trends. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieser Erklärung gemacht und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 5W Public Relations unter Lumenis@5wpr.com.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/541530/Lumenis_Logo.jpgPressekontakt:Dyana Trejosdtrejos@5wpr.com+1 646-843-1819Original-Content von: Lumenis Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129589/4542017