Köln (ots) -- Die Baureihe hatte sich nach einem anspruchsvollenAusschreibungsverfahren der Polizei durchgesetzt - Die maßgeschneiderte Ausstattung entspricht den besonderenAnforderungen der Polizei und wurde von den Ford-Experten inenger Zusammenarbeit mit entsprechenden Zulieferern entwickelt Die Polizei in Sachsen-Anhalt wird ab sofort mit komplett neu gestalteten Funkstreifenwagen vom Typ Ford S-MAX unterwegs sein. Dr. Clemens Doepgen, Geschäftsführer Europa- und Regierungsangelegenheiten der Ford-Werke GmbH, übergab gestern in Magdeburg 47 S-MAX-Funkstreifenwagen an Holger Stahlknecht, Minister für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt. Die Ford S-MAX-Funkstreifenwagen hatten sich nach einem anspruchsvollen Ausschreibungsverfahren der Polizei-Inspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt durchgesetzt.Die Polizei entschied sich für den EcoBlue-Diesel mit 110 kW (150 PS)*. Der nach der Abgasnorm Euro 6d-Temp zertifizierte 2,0-Liter-Motor bringt seine Leistung über ein modernes 8-Gang-Automatikgetriebe auf die Straße. Die maßgeschneiderte Ausstattung entspricht den besonderen Anforderungen der Polizei und wurde von den Ford-Experten in enger Zusammenarbeit mit entsprechenden Zulieferern entwickelt. Eine Besonderheit der Fahrzeuge ist ein modernes Ladungssystem, das die umfangreiche polizeiliche Ausrüstung sicher und komfortabel unterbringt.Ford S-MAX ist auf bestem Wege, sich bundesweit als Funkstreifenwagen zu etablieren Ford liefert in den nächsten Jahren bis zu 1.200 S-MAX-Funkstreifenwagen an die Polizei in Nordrhein-Westfalen aus. Der Ford S-MAX ist damit auf dem besten Wege, sich bundesweit als Funkstreifenwagen zu etablieren.Dr. Clemens Doepgen von Ford: "Die Polizei in Sachsen-Anhalt war eine der ersten Behörden, die sich für den Ford S-MAX als Funkstreifenwagen entschieden hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach Nordrhein-Westfalen nun auch die Polizei in Sachen-Anhalt mit diesen vielseitigen Fahrzeugen ausrüsten dürfen. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Kombination aus guten Fahreigenschaften, einfacher Bedienung und umfassender Praxistauglichkeit im anspruchsvollen Polizei-Alltag hervorragend bewähren wird".* Kraftstoffverbrauch des Ford S-MAX-Basisfahrzeugs mit dem 2,0-l-EcoBlue-Motor (110 kW/150 PS) und 8-Gang-Automatikgetriebe (in l/100 km): 5,6-5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen (in g/km): 145-138 (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: A**** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. 