Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit leicht positiver Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.390,66 Zählern um 10,73 Punkte oder 0,45 Prozent über dem Montag-Schluss (2.379,93). Bisher wurden 772.658 (Vortag: 1.009.300) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Zum Auftakt zeigten sich Schwergewichte wie voestalpine (plus 1,16 Prozent) und OMV (plus 1,06 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...