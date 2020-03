68% der Proben zeigen Nugget-Effekt, weisen höhere Goldwerte in Plus-Fraktion aus- Insgesamt wurden 76 Proben ausgewählt und Metall-Sieb-Proben aus den Kernrückständen des Bohrprogramms vom Herbste 2019 untersucht- Die Ergebnisse Metall-Sieb-Anteils zeigen das Vorhandensein von grobem Gold- 51 von 76 Proben, die zum Metall-Sieben eingereicht wurden, enthielten Gehalte aus dem "Plus"-Anteil der Metall-Aussiebung, die höher als die ursprünglichen Feuerproben waren. Dazu gehören 70,1 g/t in der Plus-Fraktion, wobei die ursprüngliche Feuerprobe 11,2 g/t Au auswies. Die vollständige Probe der Metall-Aussiebung liegt bei 10,5 g/t Au. Der geringere Gehalt der Gesamtprobe spiegelt die Einbeziehung von gesiebtem, feineren Material wider, wie nachfolgend diskutiert.Pickering, ON, 09. März 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) ("Renforth" oder das "Unternehmen") freut sich zu bestätigen, dass mittels eines ersten Metall-Siebe-Programms das Vorhandensein von Grob- oder "Nugget-Effekt" Gold bestätigt wurde, das in 51 von 76 getesteten Proben einen höheren "Plus-Screen" Untersuchungswert als in der ursprünglichen Feuerprobe der gesamten Probe ergab (siehe unten).Erste Programm-BeobachtungenDie Ergebnisse dieses ersten Programms sind interessant, zum Beispiel:- Eine Probe aus einem Bohrloch der Discovery-Ader, die ursprünglich mit 0,22 g/t Au beprobt wurde, ergab 2,09 g/t Au in der Plus Fraktion bzw. 2,48 g/t Au in den kombinierten Plus und Minus-Screens der Metall-Aussiebung. Die Probe wurde als Grauwacke protokolliert. Dieser Fall veranschaulicht, dass grobes Gold, das für das Auge nicht sichtbar ist, in den Discovery-Adern außerhalb der Quarzadern vorkommen kann.- Mehrere entnommene Proben, einschließlich der oben besprochenen 70,1 g/t Au Probe, zeigen grobes Gold in der Plus-Fraktion im Gegensatz zu niedrigeren Wert im gesamten Metall-Siebe-Ergebnis (wo Plus und Doppel-Minus-Screen kombiniert werden) und in der ursprünglichen Feuerprobe. Dies zeigt deutlich einen Nugget-Effekt, der dadurch entsteht, dass grobes oder natives Gold bei der Probenpräparation und dem Mahlvorgang verschmiert wird, so dass es zu groß ist, um das 100-Mikrometer Sieb zu passieren, durch das das Probenmaterial vor der herkömmlichen Feuerprobe durchgeleitet wird. Das Sieb lässt das feinere Material passieren und fängt das gröbere Material auf, das auch natives Gold enthalten kann. Die angegebene Zahl bei "ganze Fraktion" spiegelt eine grobe "Plus" Probe wieder, die öfter höhere Gehalte werden des groben Goldes, wie oben dargestellt, enthalten kann, kombiniert mit 3 "feinen" Proben, wobei die Ergebnisse mathematisch kombiniert werden, um eine ganze Zahl zu erhalten. Bei einer herkömmlichen Feuerprobe wird nur eine Probe des "feinen" Materials untersucht.- Renforth betrachtet dieses begrenzte, anfängliche Programm als Nachweis dafür, dass bei New Alger höhergradiges Grobgold in Lithologien vorkommt, in denen Gold erwartet wird, z.B. in Quarzadern, aber auch dort, wo es unerwartet vorkommt, z.B. in Grauwacke. Man erwartet, dass in Zukunft weitere Metall-Siebeanalysen durchgeführt werden, um ein klareres Bild des Nugget-Effekts zu erhalten, den die herkömmliche Untersuchungstechnologie nicht genau charakterisieren kann, der jedoch zukünftige Massenproben oder anderen Aktivitäten beeinflussen würde.Gold-Metall-Siebe-ErgebnisseDDHProbeVon (m)Bis (m)Länge (m)Beschreibung (engl.)Au PLUS g/t (ganze Fraktion FA)Au g/t SCRN GANZE PROBEAu g/t ORIGINAL (30 g FA)REN-19-2824275034,14,70,6qz + aspy0,460,460,55REN-19-2824275334647chl grwk0,310,130,29REN-19-28242755692,693,71,1bt grwk + qz-0,050,090,23REN-19-28242756399,51011,5bt grwk + aspy0,450,270,54REN-19-282427586177,31780,7grwk + qz1,260,340,43REN-19-282427588179179,50,5grwk + qz0,380,160,16REN-19-282427589179,5180,30,8grwk + qz19,852,420,61REN-19-29242761126,327,20,9bt-chl-qz zone1,150,940,82REN-19-292427612dup of prev0,680,970,87REN-19-2924276263839grwk + qz + py + aspy0,380,130,14REN-19-2924276273939,70,7grwk + qz + py + aspy1,381,040,99REN-19-29242762839,7411,3grwk0,290,220,17REN-19-29242764053,554,30,8grwk + qz + py3,490,30,34REN-19-2924276486161,70,7qz + aspy2,20,530,56REN-19-2924276587070,40,4qz1,680,40,31REN-19-3024276684142grwk + qz + aspy1,270,90,59REN-19-3024276885859,51,5grwk0,320,091,28REN-19-3024276986768grwk + minor blue qz1,460,40,23REN-19-30242770371,572,5bt grwk + qz + py8,851,250,46REN-19-3024277249191,60,6qz + py10,33,991,66REN-19-302427725dup of prev1,060,930,7REN-19-302427734101,5102,5grwk + aspy1,070,610,45REN-19-302427736102,5103,5grwk + qz + aspy0,840,250,19REN-19-302427737103,5104,5grwk7,531,040,64REN-19-302427743109,51111,5grwk16,21,920,51REN-19-3124277744546dark grwk + qz0,080,080,11REN-19-312427775dup of prev0,470,10,05REN-19-3124277764647blue quartz0,170,110,17REN-19-3124277774747,450,45bt chl sch + aspy0,20,080,06REN-19-31242777847,4548,10,65blue quartz0,320,070,02REN-19-31242777948,1490,9dark grwk-0,05-0,050,03REN-19-3124277804950grwk-0,05-0,050,02REN-19-3124277815050,50,5grwk + aspy0,330,390,43REN-19-31242778350,551,71,2grwk0,260,160,16REN-19-31242778451,752,250,55qz + aspy0,260,20,3REN-19-31242778652,2553,25dark grwk + py1,150,260,17REN-19-31242778753,2554,25grwk + qz-0,050,060,02REN-19-33242784820,321,3grwk + qz1,810,420,94REN-19-33242784921,322,20,9grwk + qz9,011,840,96REN-19-3324278673839grwk + aspy12,351,560,35REN-19-33242787143,544,5grwk + aspy0,930,280,29REN-19-33242787344,545,5grwk + aspy0,090,061,29REN-19-3424278964,55,5sch grwk + qz + py2,720,740,43REN-19-34242791634,635,6qz + aspy1,860,631,41REN-19-3424279193738grwk0,410,090,36REN-19-3424279234748grwk0,170,170,41REN-19-34242792451,552,5bt grwk0,310,180,09REN-19-342427925dup of prev0,690,280,11REN-19-34242792652,5541,5grwk-0,050,10,66REN-19-3424279275455,51,5grwk2,092,480,22REN-19-34242792855,556,5bt grwk + qz0,24-0,05REN-19-34242793367,467,70,3grwk + carb-by frac0,420,490,8REN-19-3424279347576grwk1,160,120,02REN-19-3424279367676,70,7grwk + qz3,381,060,63REN-19-34242794181,882,91,1hb int vol?1,020,280,08REN-19-342427942dup of prev0,620,170,48REN-19-34242794382,983,50,6hb int vol + py1,141,111,7REN-19-355037213,52151,5chloritised dia?-0,05-0,050,02REN-19-355038215216chl mv or seds2,071,63REN-19-355039216216,50,5ser sch + qz + Au70,110,511,2REN-19-355040216,52170,5ser sch + qz2,020,510,72REN-19-355041217217,90,9ser sch0,950,530,57REN-19-355042dup of prev0,890,530,43REN-19-355043217,92191,1tcs-0,05-0,050,01REN-19-355044219220,51,5tcs-0,05-0,05REN-19-365316350,9351,9V7 carb-0,05-0,05REN-19-365317351,9352,550,65V7 ser + py + aspy1,451,811,88REN-19-365318352,55352,90,35V7 ser + qz + py + aspy0,991,191,23REN-19-365319352,9353,9V7 ser + py + aspy1,551,421,93REN-19-365320353,9355,11,2V7 ser + py + aspy3,052,22,76REN-19-365321355,1356,51,4V70,320,210,27REN-19-375494321,15322,61,45v7?0,510,070,03REN-19-375496322,6323,6v6+bt3,010,810,6REN-19-375497323,6324,350,75v6+ser+py+aspy+po0,460,240,34REN-19-375498324,35325,10,75v6+ser+py+po+aspy0,460,250,18REN-19-375499325,1326,050,95M1ic0,240,090,12Die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Metall-Siebeproben wurden durch die Verarbeitung von Proben aus dem Bohrprogramm vom Herbst 2019 gewonnen. Die Ergebnissee aus diesem Programm wurden veröffentlicht, siehe Pressemeldung vom 21. Januar 2020. Die Probenrückstände, bei denen es sich um unbenutztes, zerkleinertes Probenmaterial handelt, das vom ursprünglichen Untersuchungsverfahren aus dem Jahre 2019 übrig geblieben ist, wurden von Programm-Geologen persönlich aus dem ursprünglichen Untersuchungslabor Bourlamaque Labs geholt und sofort an ALS Labs, beide Val d'Or, Quebec, geliefert. ALS schloss die Metall-Siebe-Analyse ab. Der Prozess besteht darin, dass das Probenmaterial fein gemahlen und dann durch ein 100-Mikrometer Maschennetz gesiebt wird. Das Material, das durch das Sieb hindurchfällt (das feinste Material) und das vom Sieb aufgefangene (gröberes Material), wurden separat untersucht (für das feine Material werden 50 g Pulpe verwendet). Eine Komplett-Proben-Auswertung wird dann unter Verwendung der Ergebnisse aus einer Kombination von feinen und groben Proben berechnet. Zusätzlich zu den internen QA/QC-Verfahren des Labors wurden in der Charge Doppelproben durchgeführt, die in der obigen Tabelle aufgeführt sind.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden von Francis R. Newton, P.Geo (OGQ #2129), eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Renforth Resources Inc.Nicole BrewsterPräsidentin und Chief Executive OfficerTel.: (416) 818-1393Email: nicole@renforthresources.com#269 - 1099 Kingston Road, Pickering, ON L1V 1B5Deutsche Anleger:Metals& Mining Consult Ltd.Tel.: 03641 / 597471Über RenforthRenforth Resources Inc. ist ein in Toronto ansässiges Gold-Explorationsunternehmen mit 5 vollständig im Besitz befindlichen Liegenschaften mit Oberflächen-Goldmineralisierung in den Provinzen Quebec und Ontario, Kanada. In Quebec hält Renforth die New Alger und Parbec Projekte in den Cadillac und Malartic Gold-Camps am Cadillac Bruch, die Gold an der Oberfläche und bis in eine gewisse Tiefe aufweisen. In beiden Fällen wurden auf beiden Liegenschaften neben dem Cadillac Bruch weitere goldhaltige Strukturen gefunden, die zusätzliche Exploration erfordern. Renforth besitzt auch Malartic West, das sich an die westliche Grenze der des Canadian Malartic Minen-Projekts anschließt und sich in den Pontiac-Sedimenten befindet. Dieses Projekt ist goldhaltig und dort wurde jüngst eine Kupferentdeckung gemacht. Außerdem hat Renforth das zu 100% eigene, goldhaltige Denain-Pershing Projekt in der Nähe von Louvicourt, Quebec, an O3 Mining Inc. veroptioniert. In Ontario besitzt Renforth das Nixon-Bartleman Oberflächen-Goldvorkommen westlich von Timmins, das über 500 m gebohrt, von Kanälen durchzogen und beprobt wurde. Dieses historische Projekt erfordert weitere Exploration, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu testen.Keine Wertpapier-Regulierungsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt oder nicht genehmigt.In die Zukunft gerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtet. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle vorausschauenden Informationen sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der spekulativen Natur der Mineralexploration und -entwicklung, schwankender Rohstoffpreise, der Risiken beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnisse und der Verfügbarkeit von Finanzierungen, wie in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens näher beschrieben, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können sich erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen prognostizierten unterscheiden und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zu verlassen. Vorausschauende Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausschauenden Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der Canadian Securities Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 