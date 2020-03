Die Verkaufspanik an den Märkten hat am Montag auch die Wirecard-Aktie schwer getroffen und im Tief bis auf 101,60 Euro gedrückt. Bis zu Handelsschluss konnte sie die Verluste zwar auf rund 105 Euro begrenzen, das entsprach aber immer noch einem Abschlag von über acht Prozent. Am Dienstagmorgen zeichnet sich aber eine Erholung ab. Im frühen Handel legt die Aktie fast zwei Prozent zu und kann sich damit weiter von der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke absetzen. Hauptgrund dafür ist die allgemeine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...