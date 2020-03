Wien (www.aktiencheck.de) - (Nord-)Italien stellt zweifelsohne das Epizentrum der Corona-Epidemie in Europa dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die weiter deutlich gestiegene Zahl der Neuinfektionen und auch der Todesfälle habe die italienische Regierung am Samstagabend dazu veranlasst, zunächst für 14 Provinzen in vier Regionen sowie für die gesamte Lombardei einschneidende (Reise-)Beschränkungen zu erlassen, die bis 3. ...

