Der E-Mobilität Batterie Index setzt nach dem Abverkauf zur Gegenbewegung an. E-Mobilität Batterie | SLA8F9 Die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat für ein regelrechtes Blutbad an den weltweiten Börsen gesorgt. Vor allem Highflyer-Aktien wie Tesla konnten sich den teils dramatischen Kursstürzen an den Märkten nicht entziehen. Doch der Rebound ließ nicht lange auf sich warten. Der Dow Jones konnte zwischenzeitlich sogar den größten Tagesgewinn seiner Geschichte verzeichnen. Indes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...