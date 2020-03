London und Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - CI&T, ein Marktführer, der die digitale Transformation für globale Marken vorantreibt, gibt heute seine weitere globale Expansion mit der Eröffnung von Büros in London und Lissabon bekannt. Mit einer bestehenden Präsenz in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sind die beiden neuen europäischen Niederlassungen darauf ausgerichtet, CI&T-Projekte in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu unterstützen. Der strategische Schritt in die Region EMEA unterstreicht die Bemühungen CI&Ts, das mit Unternehmen wie Konica Minolta zusammenarbeitet, den Umfang seiner Kundengeschäfte zu erweitern und Kundenbeziehungen auf allen globalen Märkten zu schaffen."Die fortgesetzte internationale Expansion ist der Schlüssel zur Konsolidierung von CI&T. Das Unternehmen hat seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt bereits ausgebaut und sein jährliches Wachstum in den letzten Jahren von 25% auf 30% beschleunigt", sagt Bruno Guicardi, Mitgründer und President von CI&T. "Wir erhoffen uns mit dem Schritt auf den europäischen Kontinent ein ähnliches Ergebnis".Das Londoner Büro wird eine zentrale Drehscheibe für die Geschäftstätigkeit von CI&T bilden und für den Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen und die Betreuung neuer und bestehender Kunden verantwortlich sein. Das Büro in Lissabon wird sich auf die Entwicklung von digitalen und Design-Lösungen konzentrieren, um CI&Ts Position als Innovationsführer weiter zu untermauern, und sich zugleich auf die Akquise von Talenten fokussieren, um den wachsenden Talentpool, die hochmoderne Infrastruktur und die wettbewerbsfähigen Kosten in Lissabon zu nutzen. CI&T bietet Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Forschung, Design und Engineering für die größten Unternehmen der Welt und macht die digitale Transformation durch Mitentwicklung neuer Geschäftsmodelle, digitaler Produkte und Plattformen und innovativer Arbeitsweisen möglich."Der globale Markt für digitale Transformation hat sich in den letzten 18 Monaten verdoppelt, und 69% der britischen Unternehmen planen, in den nächsten drei Jahren in diesen Prozess zu investieren. Wir sprechen von einem Markt, der auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird", erklärt Carolina Rossi Wosiack, EMEA Managing Director bei CI&T, die in London ansässig sein wird. "Dies ist eine großartige Chance, traditionellen Unternehmen wie Konica Minolta durch die Digitalisierung zu besonderer Schlagkraft zu verhelfen"."CI&T ist ein wichtiger Partner für Konica Minolta, der uns bei neuen Entwicklungsprojekten für die Healthcare IT-Industrie unterstützt und mit seiner Erfahrung und Professionalität bei der erfolgreichen Einrichtung von effizienten Prozessen und Entwicklungsumgebungen und der Beratung zu Produktdefinition, Verfeinerung und Requirements Engineering von unschätzbarem Wert war", sagt Florian Ertl, Senior Product Owner für Digital Workplace R&D bei Konica Minolta. "Am meisten wurde begrüßt, dass das CI&T-Team ein sehr gut funktionierendes praktisches Beispiel für agile Software-Entwicklung ist: schnell, flexibel, offen, und voll in das Projekt und den erweiterten Kreis der Teammitglieder eingebunden".Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe von bedeutenden Erfolgen für CI&T im Jahr 2019, und unterstreicht die anhaltende Dynamik und das globale Wachstum des Unternehmens. Zusätzlich zu einer strategischen Minderheitsbeteiligung von Advent International begrüßte CI&T EmbraerX in seinem wachsenden Kundenportfolio, stellte sein neues Prisma Bay Area Innovation Center in Oakland vor, und wurde mit mehreren Branchenpreisen geehrt, zu denen unter anderem das Ranking in der Inc. 5000-Liste und die Auszeichnung als Great Place to Work-Unternehmen zählen.Informationen zu CI&TCI&T ist digitaler Lösungspartner für einige der größten Unternehmen der Welt und hilft, Wachstum und kontinuierliche Innovation in den Bereichen Geschäft, Personal und Technologie voranzutreiben. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum hat CI&T eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung komplexer End-to-End-Lösungen für das digitale Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ciandt.com.PR KontaktBenny ToIllume PR für CI&T310.452.4446ciandt@illumepr.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1120956/CIandT_Expands.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1096357/CI_and_T_logo.jpgOriginal-Content von: CI&T, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142121/4542167