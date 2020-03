Mannheim (ots) - Experten von Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) haben das erste umfassende Standardwerk zu "Blockchain mit SAP" veröffentlicht, das in der renommierten Fachreihe SAP PRESS des Rheinwerk Verlags erschienen ist. Das Buch vermittelt Grundlagen zur Entwicklung von Blockchain-Anwendungen im SAP-Umfeld. Es bespricht konkrete Szenarien, Lösungen und Beispiele, die Unternehmen helfen, die innovative Technologie für sich nutzbar zu machen.Das Werk präsentiert auf knapp 500 Seiten vielfältige Anwendungsszenarien sowie Pilotprojekte, und demonstriert so das enorme Potential von Enterprise Blockchains im Unternehmenskontext. Die Funktionsweisen der dahinterliegenden IT-Architekturen sind heute nur wenigen Experten bekannt, weswegen die Pioniere der Camelot ITLab anwendungsnahe Beispiele und Anleitungen gewählt haben, die sich sowohl an Programmierer als auch an interessierte Business-Entscheider richten."Wir sind stolz darauf, im Bereich Blockchain eine solche Vorreiterrolle einzunehmen. Die Technologie birgt großes Potential überall dort, wo es um die fälschungssichere Weitergabe von Informationen geht - in Zeiten globaler Lieferketten eine wichtige Grundlage von Prozessen im Supply Chain Management und in der Logistik," kommentiert Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab.Das Buch bündelt erfahrungsbasiertes Wissen aus Projekten mit Großunternehmen in der Pharmabranche, aber auch der Telekommunikationsindustrie. So hat Camelot ITLab zusammen mit SAP und der Deutschen Telekom ein Blockchain-Pilotprojekt durchgeführt, um dem Diebstahl von Smartphones entgegenzuwirken. Dieses und andere Projekte basieren auch auf der von Camelot ITLab entwickelten Hypertrust Plattform, deren Architektur in einem eigenen Kapitel erläutert wird.Das Standardwerk "Blockchain mit SAP" ist im Rheinwerk Verlag in der Fachreihe SAP PRESS erschienen und ist für 79,90 EUR sowohl beim Verlag selbst als auch im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-8362-6914-8). Eine E-Book-Version ist verfügbar, ebenso ein Bundle aus Buch und E-Book.Pressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128234/4542165