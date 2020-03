Köln (ots) - Die Top 7-Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" treten ab Samstag, den 14. März, 20.15 Uhr in insgesamt vier Liveshows auf der großen DSDS-Bühne an. Alexander Klaws, der DSDS-Sieger der ersten Staffel und gefeierter Musical-Star, wird die Liveshows moderieren.Ab der ersten Show können die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting wählen, welche Sänger*innen eine Runde weiter sind. Und erstmals hat auch die Jury eine Stimme: Jeder Juror hat eine neugestaltete goldene CD auf dem Pult, die sichtbar 5% Stimmanteil symbolisiert. Wenn der Juror findet, dass ein Auftritt besonders gut war, kann er demjenigen seine goldene CD überreichen. Die verteilten Jurorenprozente werden dem Votingergebnis der Zuschauer am Ende der Show hinzugerechnet. Die neue Goldene CD- Regel gilt nur in den ersten drei Liveshows. Im Finale entscheiden weiterhin nur die Zuschauer!In jeder Liveshow verlässt der- oder diejenige mit den wenigsten Stimmen die Show, bis im großen Live-Finale am 4. April 2020, ab 20.15 Uhr, die vier besten Sängerinnen und Sänger um den Sieg kämpfen.Die besondere Herausforderung für die Kandidaten*innen in der ersten Liveshow besteht darin, zu ihren Solo-Performances - ihren eigenen Style zu kreieren.Die Kandidaten treten in den kommenden Shows unter einer festen Startnummer an, die gleichzeitig die Endziffer der Telefonnummer sein wird, mit der die Zuschauer für die Kandidaten anrufen können:Die Sängerinnen und Sänger und die Songs der 1. Liveshow01 Ricardo Rodrigues (21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel,Schweiz: "There's Nothing Holding Me Back", Shawn Mendes02 Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: "Hundert Prozent", HeleneFischer03 Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: "7Years", Lukas Graham04 Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: "In Your Eyes", RobinSchulz feat. Alida05 Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: "Sex On Fire",Kings Of Leon06 Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl amSteinfeld in Österreich: "Like A Prayer", Madonna07 Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: "Mandy" inder Version von Karel GottDSDS 2020 DAS VOTING Teilnahmewege sind:Deutschland:Telefon: 01379 1001 + jeweilige Endziffer (01-07)SMS: SMS mit der jeweiligen Endziffer an 44644Pflichthinweis (muss bei Abdruck gut leserlich angegeben werden):0,50EUR/SMS/Anruf, dt. Festnetz nutzen! Mobil viel höher. Teilnahme & Gewinnmöglichkeit ab 14J. Infos: RTLtext 835 & RTL.deÖsterreichTelefon: 0901 06100 + jeweilige Endziffer (01-07)0,60EUR/AnrufSchweizTelefon: 0901 5915 + jeweilige Endziffer (01-07)0,90CHF/Anruf. Alternativteilnahme via Smartphone/Tablet (nur Gewinnspiel): m.dsds.twister.chOnline: winario.deDie Leitungen bei DSDS sind nur während der Live-Show Samstags von 20:15 - Ende Voting-Countdown geöffnet!Die Top 7 bei "Marco Schreyl"Im RTL-Daily-Talk "Marco Schreyl" sind die Top 7-Kandidaten am Freitag, 13. März, 16.00 Uhr zu Gast. Talkmaster Marco Schreyl spricht mit den Sieben sowie den DSDS-Gewinnern Prince Damien und Pietro Lombardi über das "Phänomen DSDS - Countdown zu den Live-Shows".Fotos und Biografien der Top 7 Kandidaten finden Sie im Newsroom: http://kommmunikation.rtl.deAlle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL.de und alle Folgen live und on demand bei TVNOW.deKandidaten-Interviews: PR@foolproofed.de, Tel: 0221 - 9333 08 0Pressekontakt:Anke EickmeyerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4542268