Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 520 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES SOFTCAT WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1220 PENCE - BERENBERG CUTS ASCENTIAL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 300 (470) PENCE - BERENBERG CUTS MEGGITT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 490 (695) PENCE - BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 620 (670) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 490 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 1300 (1450) P - BOFA RAISES EASYJET TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1330 PENCE - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2150 (1980)P - CREDIT SUISSE CUTS BAT PRICE TARGET TO 4070 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS BP PRICE TARGET TO 430 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1600 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 215 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 750 (785) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 47 (54) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 280 (335) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 180 (184) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1700 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1188 (1134) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'OVERWEIGHT'('NEUTRAL') TARGET 2450(2400)P - LIBERUM CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1290 (1370) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 125 (133) PENCE - 'HOLD' - ODDO BHF CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'BUY' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERP.')TARGET 320(300)P - RPT/BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 490 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL CUTS GENEL TO 'HOLD' - STIFEL CUTS PREMIER OIL TO 'HOLD' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'NEUTRAL'



