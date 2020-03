Neben dem Rheinderby am Mittwochabend wird offenbar auch das Ruhrpott-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Wochenende wegen der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer ausgetragen. Das berichtet der Fernsehsender n-tv unter Berufung auf eigene Informationen.



Die Stadt Mönchengladbach hatte zuvor Medienberichte bestätigt, wonach das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ein Geisterspiel wird. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Epidemie wird erwartet, dass es am Wochenende weitere Spiele in der Bundesliga ohne Zuschauer geben wird.

