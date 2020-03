BERLIN (Dow Jones)--Die Denkfabrik Agora Energiewende hat anlässlich der Vorstellung der EU-Industriestrategie Milliarden-Hilfen für den klimafreundlichen Umbau der energieintensiven Industrie gefordert. Um CO2-Emissionen in der Zement-, Chemie- oder Stahlproduktion zu verringern und die Branchen international konkurrenzfähig zu halten, brauche es "strategische Investitionen", sagte Agora-Direktor Patrick Graichen. Er forderte die Kommission auf, mögliche Hilfen für die Abfederung des Corona-Schocks in Europa gleich klimaschonend auszurichten.

Sollte die Strategie dazu nichts enthalten, müsse die Bundesregierung hier vorangehen. "Ich würde vermuten, mit 2 Milliarden Euro kann man eine Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie in Deutschland voranbringen", schätzt der Energieexperte. Dies sei im Vergleich zu dem, was über die Erneuerbare-Energien-Umlage oder die Förderprogrammen der KfW-Bank laufe, "nicht viel", so Graichen. Um in ganz Europa die Stahlindustrie sukzessive auf Wasserstoff umzustellen, würden ungefähr 5 Milliarden Euro benötigt.

Langfristige Garantien für Investitionen

Als Finanzierungsinstrument empfiehlt Agora Energiewende vertraglich verankerte, langfristige Garantien vor, um die höheren CO2-Kosten abzufedern (Carbon Contracts for Difference, CfD). Damit sollen die Firmen Investitionssicherheit erhalten und etwa moderne Hoch- oder Zementöfen anschaffen. Entsprechende Investitionen amortisierten sich erst in rund 50 Jahren. Deswegen müsse jeder Neukauf jetzt umgehend klimaneutral sein, wenn Europa 2050 treibhausgasneutral sein wolle, so Graichen.

Ein solcher Finanzzuschuss sei auch deshalb nötig, weil der beschlossene CO2-Preis immer noch zu niedrig sei, um der Schwerindustrie ausreichend Anreize zu geben. Derzeit liegt der Zertifikatepreis im europäischen Emissionshandel bei rund 25 Euro pro Tonne. Die Agora-Experten gehen jedoch davon aus, dass er bis 2030 auf 50 Euro steigen dürfte. Allerdings lägen die Vermeidungskosten pro Tonne CO2 in der Stahlproduktion wegen der teuren Wasserstoff-Elektrolyse bei rund 100 Euro.

Die 50-Euro-Lücke pro Tonne könne andernfalls über einen höheren CO2-Preis, über eine CO2-Grenzausgleichssteuer oder etwa verpflichtende Quoten geschlossen werden. So könne die EU-Kommission Autobauern etwa Vorgaben für den Einbau von grünem Stahl machen. Der CO2-Ausgleichsvertrag (CfD) müsse allerdings beihilferechtlich genehmigt werden. Auch die Grünen hatten jüngst den Vorschlag von Carbon Contracts for Difference aufgegriffen.

