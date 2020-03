Zürich (awp) - Investoren halten sich angesichts der massiven Kursverluste an jedem Hoffnungsschimmer fest, der sich ihnen bietet. Das hilft am Dienstag auch dem Schweizer Markt. So hat der Leitindex SMI seine Kursgewinne seit der Eröffnung mehr als verdoppelt. Dabei greifen Anleger vor allem bei jenen Aktien zu, die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...