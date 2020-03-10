DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA09Q/16 DE000HLB3QC1 12.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03P/19 DE000HLB3ZT6 12.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03Q/17 DE000HLB4DZ8 12.03.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA09Q/16 DE000HLB3QC1 12.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03P/19 DE000HLB3ZT6 12.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03Q/17 DE000HLB4DZ8 12.03.2020 HZE/EOT