Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Covered Bonds haben bisher kaum unter der Corona-Krise gelitten, denn aufgrund ihrer hohen Sicherheit gehören sie in Phasen hoher Verunsicherung eher zu den gefragten Anlageformen, so die Analysten der DekaBank.Allerdings habe die Liquidität in der zweiten Februarhälfte massiv nachgelassen, sodass es kaum verlässliche Preisquellen gebe. Immerhin habe die Nachfrage der EZB die Spreads stabilisiert, denn nachdem das Neuemissionsgeschäft nahezu vollständig eingebrochen sei, seien die Einkäufer der Notenbank auf den Sekundärmarkt angewiesen. Im Gegensatz zu Staatsanleihen und Corporates seien die Nettokäufe von Covered Bonds im Februar allerdings niedriger ausgefallen als im Vormonat. Massive Verwerfungen habe es bei den Swap-Spreads gegeben. Während Swapsätze bis Mitte Februar vor allem am langen Kurvenende auf der Suche nach Duration deutlich schneller gefallen seien als Bundrenditen, habe sich diese Bewegung seither umgedreht und die Spreads seien wieder kräftig gestiegen. (Ausgabe März 2020) (10.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...