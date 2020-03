Batteriespeicherspezialist ADS-TEC Energy präsentiert mit dem Mobile High Power Charger das nach eigenen Angaben weltweit leistungsstärkste mobile Schnellladesystem in Form eines Lkw-Aufliegers. Zehn E-Fahrzeuge können an dem HPC-Ladetruck zeitgleich mit je bis zu 320 kW laden. Insgesamt besitzt der Truck ein Output von 3,2 MW, wenn an allen Ladepunkten gleichzeitig mit voller Leistung geladen wird. ...

