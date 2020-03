Trogen (ots) - Die ACADEMIX Consult AG wächst auch 2020 weiter und eröffnet zum 16. März ihr schweizweit fünftes Beratungscenter in der Innerschweiz. Leiten wird das neue Büro in Luzern der erfahrene Finanzplaner Martin Riesbacher, der seit Februar Partner im Führungsteam der ACADEMIX Consult AG ist. Der gebürtige Nidwaldner und diplomierte Finanzplanungsexperte NDS HF war zuvor elf Jahre bei einer grossen Schweizer Versicherungsgesellschaft in Luzern beschäftigt, davon sechs Jahre als Verkaufsleiter im Bereich Vorsorge und Vermögen und ist ausgezeichnet in der Region vernetzt.Das neue Beratungscenter befindet sich zentral gelegen in der Luzerner Neustadt, nur sechs Minuten fussläufig vom Hauptbahnhof entfernt, in einem denkmalgeschützten Altbau in der Habsburgerstrasse. Die modern ausgebaute Bürofläche bietet viel Raum für ausführliche Beratungsgespräche und ein wachsendes Team vor Ort.Die ACADEMIX Consult wurde 2004 von Rainer Lentes gegründet und beschäftigt heute rund 60 Mitarbeiter an sechs Standorten in der Deutschschweiz. Rainer Lentes leitet das Unternehmen inzwischen gemeinsam mit sieben Partnern. Seit mehr als 15 Jahren berät die ACADEMIX Consult Mandanten in allen Fragen der Vorsorge, des Vermögens und der Steuern. Die Beratungsgesellschaft agiert dabei unabhängig von Versicherungen und Banken und garantiert so Neutralität und massgeschneiderte Lösungen. Speziell für Medizinalberufe bietet die ACADEMIX Consult, die langjährig mit den Standesorganisationen kooperiert, umfassende Betreuung im gesamten Spektrum der Praxis-Treuhand sowie in der betriebswirtschaftlichen Beratung. Unter dem Label PRAXSUISSE werden Mediziner bei der Praxissuche und -abgabe beraten. Alljährlich gibt die ACADEMIX Consult das Finanz-Journal S'ISS heraus.Weitere Informationen unter www.academix.chKontakt:Kathrin MertensACADEMIX Consult AGGartenstrasse 8CH-9000 St. GallenTelefon: +41 - 71 - 242 71 45Telefax: +41 - 71 - 242 71 49E-Mail: kathrin.mertens@academix.chOriginal-Content von: ACADEMIX Consult AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074081/100843481