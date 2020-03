ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" belassen. Die Coronavirus-Krise sowie der jüngste Ölpreis-Einbruch hätten den europäischen Investitionsgüter-Aktien einen Wertverlust von rund 20 Prozent eingebrockt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Damit preise der Markt allein für das laufende Jahr bereits einen Umsatzrückgang der Unternehmen von bis zu 30 Prozent und keine Erholung für 2021 ein. Die Aktien bergen seiner Ansicht nach allerdings noch weit höhere Abwärtsrisiken von bis zu 50 Prozent./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

