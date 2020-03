ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach der US-Genehmigung für die geplante Übernahme von Cypress Semiconductor auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Damit stehe nun nur noch die Freigabe der chinesischen Wettbewerbsbehörden aus, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der günstige Aktienkurs von Infineon dürfte allerdings von den aktuell negativen Konjunkturtrends dominiert werden./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: DE0006231004

