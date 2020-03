BEIRUT (dpa-AFX) - Mit dem Libanon hat ein weiteres Land der arabischen Welt seinen ersten Toten durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Dabei handele es sich um einen 56-Jährigen, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Dienstag, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete. Er sei im vergangenen Monat aus Ägypten in den Libanon gekommen.



Im Libanon gibt es nach Angaben des Roten Kreuzes offiziell bislang 41 Coronavirus-Infektionen. Das Land pflegt enge Kontakte zum Iran, der von dem Sars-CoV-2 genannten Virus stark betroffen ist.



Zuvor hatten mit dem Irak und Ägypten zwei Länder der arabischen Welt Coronavirus-Tote gemeldet. Im Irak starben bislang sechs Menschen, in Ägypten wurde ein deutscher Urlauber Opfer der Lungenkrankheit.