Mit der Berufung von Nancy Killefer und Tracey T. Travis hat Facebook den Frauenanteil im Verwaltungsrat auf 40 Prozent gesteigert. Damit avanciert der Zuckerberg-Konzern zum Vorreiter. Vier von zehn Personen im aktuellen sogenannten Board of Directors von Facebook - das lässt sich am besten als Verwaltungsrat beschreiben - sind jetzt Frauen. Wie der Social-Network-Konzern mitteilt, sind Nancy Killefer und Tracey T. Travis in das Gremium berufen worden. Weitere Frauen an Bord sind Facebook-COO Sheryl Sandberg und die Paypal-Managerin Peggy Alford. Letztere war im April 2019 als ...

