Wird eine Konferenz oder Messe wegen des Coronavirus abgesagt, sorgt das für reichlich juristischen Ärger. Doch wer haftet eigentlich für die entstandenen Kosten? Reihenweise werden dieser Tage Veranstaltungen abgesagt oder um einige Monate in den Sommer verlegt - von bestenfalls deutschlandweit relevanten Messen wie der Internet World oder der Twenty2X bis hin zu weltweit relevanten Veranstaltungen wie der SXSW in Austin oder dem MWC in Barcelona. Doch was ist dann eigentlich zu tun und welche Rechte haben Aussteller und Besucher? Am Beispiel des Mobile ...

