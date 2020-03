Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe wurden im Zuge des Corona-Ausbruchs unter Quarantäne gestellt und können ihre Routen nicht fortsetzen. Deutlich stärker aber trifft die Veranstalter die Zurückhaltung bei künftigen Buchungen. Die USA zählen zu den Ländern, in denen von offizieller Seite inzwischen dringend von der Teilnahme an Kreuzfahrten abgeraten wird. Warnungen dieser Art sind Wasser auf den Mühlen der Bären. Die Aktien von Branchenvertretern wie Royal Carribean oder Norwegian Cruise büßten allein gestern mehr als ein Viertel ihrer Marktkapitalisierung ein. Hier gilt weiterhin: Finger weg!



