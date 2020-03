Erl, Tirol (ots) - Aufgrund der aktuellen Verbreitungslage des Coronavirus (COVID-19) haben wir uns dazu entschlossen, die diesjährigen Klaviertage vom 2. - 5. April 2020 abzusagen. Nach umfangreicher Abwägung der Risiken für Besucher*innen, Musiker*innen, Mitarbeiter*innen sowie für die ganze Region, sehen wir zu diesem Schritt gezwungen, um eine etwaige Ausbreitung des Virus bei uns in der Region bestmöglich zu unterbinden. Die Internationalität unseres Orchesters sowie die potentielle Überschneidung unserer Zielgruppe mit den erhöhten Risikogruppen spielten bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle.Für eine Rückerstattung der erworbenen Tickets wenden Sie sich bitte telefonisch an das Kartenbüro an 0043 5373 81000-20 oder per E-Mail an storno@tiroler-festspiele.atDie Geschäftsführung der Tiroler Festspiele ErlPressekontakt:Angelika RugeReferentin für Presse und KommunikationTiroler Festspiele Erl Betriebsgesm.b.H.Mühlgraben 56aA-6343 ErlTel: +43 (0) 5373 / 81 000 61Fax: +43 (0) 5373 / 81 000 85community@tiroler-festspiele.atOriginal-Content von: Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129870/4542530