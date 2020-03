Der Duft- und Aromenhersteller Symrise will sich von der Coronavirus-Krise nicht bang machen lassen. Zwar müsse das Unternehmen das Geschäft in China in den ersten drei Monaten abhaken, sagte Vorstandschef Heinz Jürgen Bertram am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. "Ich denke, das holen wir wieder auf, Stand heute."

Den vollständigen Artikel lesen ...