Hamburg (ots) - Diagramme, Schautafeln oder Statistiken: Komplexe Themen und umfangreiches Zahlenmaterial müssen in ansprechende visuelle Inhalte umgesetzt werden. Wer anspruchsvolle Infografiken selber entwerfen oder Dienstleister für die Erstellung briefen möchte, kann das Know-how jetzt von Dr. Raimar Heber, Art Direktor der dpa-Infografik, lernen.Heber vermittelt, wie man kreative Blockaden gekonnt überbrückt, mit sperrigen Datensätzen umgeht und Rohmaterial effizient sichtet. Die Teilnehmer lernen, aufwendige Grafiken vorausschauend zu planen und auf einem hohen Effizienz-Niveau zu argumentieren. Sie erfahren außerdem, wie sie das Tool der Informationsgrafik effizient für ihre Kommunikation einsetzen.Der Media Workshop "Infografik Intensivkurs - Wie Sie komplexe Datenmengen in Infografiken visualisieren" findet am 3. und 4. April 2020 in Hamburg statt. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: https://www.media-workshop.de/seminar/infografik-intensivkurs/Über den Referenten:Dr. Raimar Heber ist Art Direktor bei der dpa-infografik in Berlin und Country Coordinator Germany der SND/DACH. Er studierte Produkt-Design und kam über diverse Stationen in der Industrie und Werbung zur Infografik. Neben seiner langjährigen Tätigkeit für die Nachrichtenagentur hält er Vorträge und ist Referent und Gastdozent für die Themen Visuelle Kommunikation, Kommunikationsdesign und Infografiken. Seine Begeisterung gilt der Perspektive, dem schnellen Skizzieren und der erzählenden Darstellung.Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm ist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und den Lernerfolg. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln. Bis heute haben über 16.500 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Das komplette Seminarprogramm:https://www.media-workshop.deDie Anmeldung zum Seminar-Newsletter: https://www.media-workshop.de/newsletterDas Seminarprogramm 2020 zum Download: https://www.media-workshop.de/seminare/terminePressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsBerit SiewertTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104299/4542566