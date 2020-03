Hapag-Lloyd AG: Vorstand der Hapag-Lloyd AG beschließt, der Hauptversammlung 2020 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 pro Aktie vorzuschlagen und passt Dividendenpolitik anDGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Dividende Hapag-Lloyd AG: Vorstand der Hapag-Lloyd AG beschließt, der Hauptversammlung 2020 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 pro Aktie vorzuschlagen und passt Dividendenpolitik an10.03.2020 / 12:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 10. März 2020Vorstand der Hapag-Lloyd AG beschließt, der Hauptversammlung 2020 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 pro Aktie vorzuschlagen und passt Dividendenpolitik anDer Vorstand der Hapag-Lloyd AG (ISIN DE000HLAG475) hat soeben beschlossen, der am 5. Juni 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung - abweichend von der bislang verfolgten Dividendenpolitik - für das Geschäftsjahr 2019 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,10 pro Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 193.336.322,30 und rund 51,8 % des Konzernergebnisses (IFRS). Der Aufsichtsrat wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 19. März 2020 über den Vorschlag zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019 beschließen.Darüber hinaus hat der Vorstand in derselben Sitzung entschieden, die bisherige Dividendenpolitik (grundsätzlich bis zu 20 - 30 % des Konzernjahresüberschusses) dahingehend anzupassen, dass die Hapag-Lloyd AG im Rahmen ihrer handelsrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten beabsichtigt, grundsätzlich eine Dividende von mindestens 30 % des Konzernjahresüberschusses (IFRS) auszuschütten.Die angepasste Dividendenpolitik ermöglicht es der Hapag-Lloyd AG, ihre Aktionäre trotz branchenüblicher konjunktureller Schwankungen angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. Gleichzeitig bewahrt sich die Gesellschaft die nötige Flexibilität für weitere Entwicklungspläne und die Gewährleistung angemessener Liquidität. Die Ausschüttungspolitik steht unter dem Vorbehalt der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, bestehender Finanzierungsvereinbarungen, der Berücksichtigung der Marktbedingungen, weiterer Wachstums- und Entwicklungspläne sowie der Aufrechterhaltung eines angemessenen Liquiditätsniveaus.Der Geschäftsbericht 2019 wird am 20. März 2020 veröffentlicht.Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor RelationsHapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-212610.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475 WKN: HLAG47 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 993529Ende der Mitteilung DGAP News-Service993529 10.03.2020 CET/CEST