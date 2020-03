Wer gestern die Schnäppchenpreise nutzte, ist heute bereits der große Gewinner. TB-Daily investierte in einen DAX-Call und in Infineon und je nach Hebel liegen die Gewinne bei 25 - 35 %. Dieses Muster steht in den nächsten Tagen noch mehrfach an. Hoch und runter pro Tag führt zu einer Bodenbildung, die den nächsten Trend einläuten wird.



Ihre Bernecker-Redaktion



