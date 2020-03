Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.856,70 +3,97% -11,32% S&P-500-Future 2.860,00 +4,65% -11,55% Euro-Stoxx-50 3.051,77 +3,13% -18,51% Stoxx-50 2.878,55 +3,22% -15,41% DAX 10.925,93 +2,83% -17,53% FTSE 6.183,82 +3,66% -20,90% CAC 4.866,32 +3,37% -18,60% Nikkei-225 19.867,12 +0,85% -16,02% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,59 -1,64

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,96 31,13 +9,1% 2,83 -43,8% Brent/ICE 37,34 34,36 +8,7% 2,98 -42,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.663,74 1.671,92 -0,5% -8,18 +9,7% Silber (Spot) 17,11 16,93 +1,1% +0,18 -4,2% Platin (Spot) 887,40 869,80 +2,0% +17,60 -8,0% Kupfer-Future 2,55 2,51 +1,4% +0,04 -9,0%

Die Ölpreise erholen sich kräftig. Deren Absturz war neben der Angst vor einer Rezession als Folge der Coronavirus-Epidemie der Auslöser des Kursdebakels gewesen. Brentöl wird aktuell mit 37,34 Dollar gehandelt. Verglichen mit dem jüngsten Tief von 31,02 Dollar ist dies bereits wieder eine Erholung von rund 20 Prozent. Losgetreten hatte den Preisabsturz Saudi-Arabien mit der Ankündigung, die Ölförderung kräftig zu erhöhen, nachdem man sich mit Russland nicht auf eine Förderdrosselung hatte einigen können.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer Erholungsbewegung dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Futures auf die Leitindizes zeigen ein Plus von rund 5 Prozent an, womit das Gros der Vortagesverluste ausgeglichen würde. Am Montag war es zum größten Kurseinbruch seit 2008 gekommen. Teilnehmer bezweifeln aber, dass damit der Giftcocktail aus Coronaepidemie und Ölpreiskrieg bereits ausgestanden ist und sprechen von einer technischen Gegenbewegung. Als ein Anlass für die Käufe am Dienstag dient die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump von wirtschaftsstützenden Maßnahmen, die im einzelnen am Dienstag präsentiert werden sollen. Im Gespräch sind Steuersenkungen und Hilfen für nach Stundenlohn bezahlte Arbeiter. "Es ist ganz normal, dass wir eine kleinere Gegenbewegung haben nach dem brutalen Ausverkauf", sagt Chefstratege Hong Hao von Bocom International Holdings. Es blieben noch viele Unsicherheiten, auch wenn die Trumpschen Maßnahmen dem Markt signalisierten, dass es noch Möglichkeiten zur Eindämmung gebe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die anfänglich noch etwas wacklige Erholung an den europäischen Börsen nach dem Kursdebakel am Montag hat sich zur Mittagszeit gefestigt. Der DAX macht einen kräftigen Satz um 3,6 Prozent nach oben auf 11.013 Punkte, womit er immerhin annähernd die Hälfte des Einbruchs wieder aufholt. Sämtliche Branchenindizes steigen, am stärksten die größten Verlierer vom Vortag: Der Rohstoff-Subindex gewinnt 6,1, der Index der Öl- und Gaswerte 7,1 Prozent. Hinter der Entspannung - nicht nur bei den Aktien - stehen Hoffnungen auf Stützungsmaßnahmen seitens der Geldpolitik und der Notenbanken, um die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu dämpfen. Im Blick steht insbesondere eine Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump, der "dramatische" Maßnahmen angekündigt hat. Ein Kursdebakel erlebt die Börse in Moskau. Dort können die Akteure erst jetzt auf die neuesten Entwicklungen in Sachen Coronavirus und vor allem Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland reagieren. Der RTS-Index bricht um 10 Prozent ein. Der am Vortag um rund 9 Prozent abgestürzte Rubel kann sich derweil zum Dollar um rund 4 Prozent kräftig erholen.

Auch am Anleihemarkt stehen die Zeichen auf Entspannung. Die Renditen ziehen nach ihrem Einbruch am Vortag an, die deutsche Zehnjahresrendite auf minus 0,74 Prozent von minus 0,85.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Mo, 17:47 % YTD EUR/USD 1,1364 -0,66% 1,1348 1,1461 +1,3% EUR/JPY 118,82 +1,39% 118,65 117,08 -2,5% EUR/CHF 1,0595 +0,03% 1,0611 1,0618 -2,4% EUR/GBP 0,8719 -0,16% 0,8710 0,8738 +3,0% USD/JPY 104,61 +2,14% 104,55 102,13 -3,8% GBP/USD 1,3034 -0,49% 1,3030 1,3115 -1,6% USD/CNH (Offshore) 6,9632 +0,16% 6,9443 6,9478 -0,1% Bitcoin BTC/USD 8.079,51 +2,61% 7.895,01 7.812,76 +12,1%

Am Devisenmarkt fällt der Yen-Kurs deutlich zurück auf 104,77 je Dollar, nachdem die als sicherer Hafen geltende japanische Währung zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit etwa dreieinhalb Jahren gestiegen war, deutlich unter 102. Der Dollar-Index legt um 1,1 Prozent zu und zeigt, dass der Dollar auch auf breiter Front einiges an Boden gutmacht. Er hatte zuletzt unter den Zinssenkungserwartungen in den USA gelitten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem globalen Börsencrash des Vortages haben sich die Aktienkurse in Asien am Dienstag stabilisiert. Händler sprachen rückblickend vom "schwarzen Montag", machten aber kaum Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Der Markt glaube an eine globale Rezession wegen der Coronavirus-Epidemie. Daher müsse kurzfristig mit weiteren Abschlägen in signifikanter Größenordnung gerechnet werden, hieß es von anderer Seite. Unterdessen breitete sich das Coronavirus weiter aus, auch die Todeszahlen stiegen. Immerhin schien das Ausmaß des Konjunktureinbruchs bei der Politik angekommen zu sein. Die zarten Aufschläge in Asien wurden auch mit den Wirtschaftsstimuli erklärt, die weltweit angeschoben werden, um den Konjunkturabschwung zu bremsen. So kündigte US-Präsident Donald Trump "dramatische" Maßnahmen an. Auch aus vielen anderen Staaten rund um den Globus gibt es klare Signale, dass die Politik handeln wird. In Australien schloss der Aktienmarkt 3,1 Prozent fester - nach einer höchst volatilen Sitzung. Der S&P/ASX-200 hatte zwischenzeitlich 3,8 Prozent eingebüßt. Händler rechneten fest mit aggressiven Konjunkturstimuli durch Regierung und Notenbank. Auch in Japan drehte der Nikkei-225 ins Plus, der Leitindex gewann 0,9 Prozent. Gesucht waren in Tokio Elektronik- und Bankenwerte. Hitachi stiegen um 1,1 sowie Mitsubishi UFJ Financial Group und Sumitomo Mitsui Financial Group um 1,7 bzw 1,9 Prozent. In China stabilisierten sich die Kurse gleichfalls.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Dienstag gegenüber den Schlussständen vom Montag leicht zurück, wenngleich sie im Vergleich mit in den unten in der Tabelle angeführten Angaben, die die Stände gegen Montagmittag angeben, teilweise anziehen. Im Blick steht auch an den Kreditmärkten die Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump am Abend. Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs angekündigt. Trumps Ankündigung von mehr fiskalpolitischer Unterstützung könnte nach Einschätzung der Commerzbank zu einer vorläufigen Stabilisierung an den Kreditmärkten führen. Ohne umfassendere politische Interventionen in Europa bleibe das Bild jedoch düster. Mutige fiskalische Maßnahmen im Euroraum seien nicht in Sicht - damit stehe vor allem EZB-Präsidentin Lagarde unter Druck. Die Ausweitung von 24 Basispunkten im iTraxx Europe sowie von 82 Punkten im Crossover am Vortag waren die größte beziehungsweise zweitgrößte Ausweitung in der Geschichte der Indizes.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post erhöht Dividende - Prognosen bestätigt

Die Deutsche Post zahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 10 Cent höhere Dividende, nachdem der Bonner Logistikkonzern die Gewinnziele dank eines soliden Schlussquartals erreicht hat. Die Aktionäre sollen 1,25 Euro je Aktie für 2019 bekommen, nach 1,15 Euro.

Lanxess kauft Aktien für bis zu 500 Millionen Euro zurück

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sollen innerhalb der nächsten 24 Monate über die Börse Aktien in einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückgekauft werden.

Symrise erreicht Wachstumsziele und zahlt mehr Dividende

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist im vergangenen Jahr auch mithilfe eines Zukaufs und Kapazitätserweiterungen erneut stärker als der Markt gewachsen. Unter dem Strich verdiente das MDAX-Unternehmen mehr als im Vorjahr, die Aktionäre sollen eine um 5 Cent höhere Dividende von 0,95 Euro je Aktie erhalten. Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiter über Marktniveau zulegen.

Klöckner & Co streicht Dividende nach Verlust - Ausblick positiv

