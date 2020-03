ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Trotz des rasanten Ölpreisverfalls und der aktuellen zyklischen Schwäche dürfte der Ölkonzern seine Dividende halten können, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 00:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MLX29

SHELL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de