Genf und London (ots/PRNewswire) - PwC und UNICEF bündeln ihre Kräfte, um jungen Menschen weltweit bessere Fähigkeiten zu ermöglichenEine Online-Umfrage unter 40.000 jungen Menschen in über 150 Ländern zeigt, dass viele junge Leute das Gefühl haben, dass ihre derzeitige Ausbildung ihnen nicht die Fähigkeiten vermittelt, die sie für den Arbeitsmarkt benötigen.Ein Drittel (31 Prozent) der Jugendlichen, die sich über die UNICEF Engagement-Plattform U-Report rückgemeldet haben, geben an, dass die ihnen angebotenen Fähigkeiten und Ausbildungsprogramme nicht ihren Berufswünschen entsprachen. Mehr als ein Drittel der Befragten (39 Prozent) gibt an, dass die von ihnen angestrebten Arbeitsplätze in ihren Communities nicht verfügbar sind.Zu den wesentlichen Fähigkeiten, die die jungen Leute erwerben wollen, um im nächsten Jahrzehnt eine Beschäftigung zu finden, zählen laut Umfrage Leadership (22 Prozent), gefolgt von analytischem Denken und Innovation (19 Prozent), und Informations- und Datenverarbeitung (16 Prozent).Unabhängig davon ergab eine weltweite Umfrage von PwC[1] dass 74% der CEOs weltweit sich besorgt darüber zeigten, passend qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um ihr Geschäft auszubauen.UNICEF und PwC werden, um einige dieser Herausforderungen anzugehen, ihre Kräfte in den nächsten drei Jahren bündeln und jungen Menschen auf der ganzen Welt Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln, die sie für die zukünftige Arbeitswelt benötigen. Die Kooperation wird Studien zum wachsenden globalen Mangel an qualifizierten Arbeitern und Fachkräften unterstützen und Bildungs- und Qualifikationsprogramme in Ländern wie Indien und Südafrika entwickeln, erweitern und finanzieren."Die jungen Leute sagen, dass sie sich digitale und übertragbare Fähigkeiten wünschen, um am Arbeitsplatz der Zukunft erfolgreich zu sein", erklärt UNICEF Executive Director Henrietta Fore. "Dieser essenzielle Bedarf kann nur durch die Beiträge öffentlicher und privater Partner rund um den Erdball gedeckt werden. Wir arbeiten mit Partnern wie PwC zusammen, um jungen Menschen an jedem Ort der Welt Chancen für persönliches Wachstum und Wohlstand bieten zu können".Jeden Monat erreichen 10 Millionen junge Leute das erwerbsfähige Alter, und die meisten dieser Menschen kommen aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Laut einer weltweiten Studie benötigen die Berufsanfänger in diesen Ländern durchschnittlich rund eineinhalb Jahre, um in den Arbeitsmarkt einzutreten, und kaum fassbarerweise viereinhalb Jahre (https://www.iza.org/publications/dp/9456/pathways-from-school-to-work-in-the-developing-world), um den ersten wirklich angemessenen Arbeitsplatz zu finden.[2] Diese Situation könnte sich möglicherweise noch weiter verschlechtern, wenn nicht gegengesteuert wird, da rund 20 - 40% der Arbeitsplätze, die derzeit von 16- bis 24-Jährigen besetzt sind, bis Mitte 2030 durch Automatisierung bedroht sein dürften.[3]"Wir glauben, dass die Wirtschaft die Verantwortung hat, zur Bewältigung der Weiterbildungsproblematik für alle unsere Stakeholder beizutragen, einschließlich der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, und aller Bürger. Dies ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Im jüngsten PwC Global CEO Survey erklärten drei Viertel der CEOs, dass der Mangel an verfügbaren Fachkräften und Fähigkeiten ein großes Problem und Risiko darstellt. Genau die Menschen, die neue Qualifikationen am vordringlichsten brauchen, haben oft den geringsten Zugang zu den Weiterbildungsmöglichkeiten", sagt Bob Moritz, Chairman des PwC Netzwerks. "Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit mit UNICEF dazu beitragen können, mehr Menschen zu erreichen, die sonst vielleicht abgehängt werden. Gemeinsam wollen wir Millionen von jungen Menschen die Chance auf weitere Qualifizierung geben".Die Zusammenarbeit zwischen UNICEF und PwC wird die Reskilling Revolution-Plattform des Weltwirtschaftsforums unterstützen, die von beiden Organisationen mitbegründet wurde. Ziel der Plattform ist es, in den nächsten 10 Jahren 1 Milliarde Menschen Zugang zu besseren Arbeitsplätzen, besserer Bildung und höher qualifizierten Fähigkeiten zu ermöglichen.Die Fähigkeiten, Expertise und Ressourcen von PwC werden auch Generation Unlimited unterstützen, eine globale Partnerschaft, die von UNICEF ausgerichtet wird, um jungen Menschen beim erfolgreichen Übergang von Schule und beruflicher Ausbildung hin zu einem angemessenen Arbeitsplatz zu helfen. PwC und Generation Unlimited werden öffentliche und private Interessensgruppen und Vertreter der Zivilgesellschaft zusammenbringen, um Investitionsmöglichkeiten, Programme und Neuerungen zu entwickeln, die junge Menschen auf ihrem Weg zu einer produktiven Zukunft und bürgerorientierten Entwicklung unterstützen.Hinweise für Redakteure:Die Umfrage wurde im Februar 2020 von UNICEF über U-Report, eine globale digitale Engagement-Plattform für Kinder und Jugendliche, durchgeführt. 40.000 Befragte aus 150 Ländern beteiligten sich an der Umfrage. Am stärksten vertreten war Indien (43 Prozent), gefolgt von Südafrika (26 Prozent). Die U-Report-Daten sind repräsentativ für die von den Befragten gelieferten Informationen, werden nicht statistisch gewichtet und können nicht auf die globale oder die Länderpopulation hochgerechnet werden.Informationen zu UNICEFUNICEF arbeitet in selbst schwierigsten Umfeldern, um die am stärksten benachteiligten Kinder der Welt zu erreichen. Wir sind in 190 Ländern und Territorien vertreten und setzen für das Wohl jedes Kindes ein, um eine bessere Welt für alle zu schaffen. Weiterführende Informationen zu UNICEF und der Arbeit des Kinderhilfswerks finden Sie unter www.unicef.org (http://www.unicef.org/). Folgen Sie UNICEF auf Twitter (https://twitter.com/unicefmedia) und Facebook (https://www.facebook.com/unicef/).Informationen zu Generation UnlimitedGeneration Unlimited - derzeit ausgerichtet von UNICEF - ist eine globale Partnerschaft, die junge Menschen darauf vorbereitet, produktive und engagierte Bürger zu werden. Sie verbindet schulische und berufliche Ausbildung mit Beschäftigung und Unternehmertum und ermöglicht den jungen Menschen, sich erfolgreich in der Arbeitswelt zu bewähren. Folgen Sie Generation Unlimited aufTwitter (https://twitter.com/_genunlimited) und Instagram (https://www.instagram.com/genunlimited).Informationen zu PwCPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Besuchen Sie uns unter www.pwc.com (http://www.pwc.com/).Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details finden Sie unter www.pwc.com/structure (http://www.pwc.com/structure).Im Oktober 2019 rief PwC mit 'New world. New skills.' (http://www.pwc.com/upskilling) sein erstes globales, zweckorientiertes Upskilling-Programm für die Arbeitswelt der Zukunft ins Leben, das darauf abzielt, die Kompetenzen und Fähigkeiten seiner Mitarbeiter auszubauen, mit seinen Kunden Upskilling-Strategien zu erarbeiten, seine Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu skalieren und neu auszurichten, und aktiv zur Diskussion des Themas beizutragen. Das Video'Bridging the Digital Divide' (https://www.youtube.com/watch?v=8HE43CFLiag) (Die digitale Kluft überwinden) ist eine kurze Dokumentation, in der Wissenschaftler, NGOs, politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer erläutern, warum die Weiterbildung für eine digitale Welt zu einer Priorität für Gesellschaft, Organisationen und Regierungen geworden ist.Im Jahr 2018 startete PwC ein gemeinschaftliches Engagement (https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-responsibility/community-engagement.html), um das Potenzial von 15 Millionen Menschen sowie NGOs und sozialen und Kleinstunternehmen bis 2022 zu maximieren.Informationen zu U-ReportU-Report ist ein mobiles Empowerment-Programm, das jungen Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Informationen vermittelt, die ihr Leben verändern und Entscheidungen mitbeeinflussen. U-Report ist kostenlos und Open-Source. Wöchentlich nutzen über 9 Millionen Heranwachsende und junge Erwachsene in 65 Ländern U-Report, um ihre Meinung zu äußern, mit den lokalen Führungspersönlichkeiten in Kontakt zu treten, und über SMS und digitale Kanäle einschließlich WhatsApp, Facebook, Viber und Telegram an einer Veränderung der Lebensumstände in ihren Gemeinden mitzuwirken.1. PwC's 23rd Annual Global CEO Survey (https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2020.html)2. Manacorda, Marco, et al., Pathways from School to Work in the Developing World, IZA DP No. 9456, 20153. Will robots really steal our jobs? 