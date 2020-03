Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Coronavirus breitet sich weltweit aus und der DAX hat fast das Tief vom Dezember 2018 von 10.400 Punkten erreicht, so Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement, von StarCapital.Obgleich in China die wirtschaftliche Aktivität langsam wieder in Gang komme, sei im 1. Quartal mit dramatischen Wachstumseinbußen zu rechnen. Trotz gewaltiger geld- und fiskalpolitischer Impulse würden die meisten Schätzungen von einem Rückgang der Jahreswachstumsrate 2020 auf 4% bis 4,5% ausgehen. ...

