BELLINZONA (dpa-AFX) - Innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl der bestätigten Coronafälle in der Schweiz um mehr als 50 Prozent gestiegen. Am Dienstag waren es 476 bestätigte Fälle, 164 mehr als am Tag davor, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.



Mit Abstand am stärksten betroffen ist der südliche Kanton Tessin, der von der italienischen Covid-19-Krisenregion Lombardei teils umschlossen ist. Dort gab es bis Dienstag mehr als 90 bestätigte Fälle, zudem den dritten Schweizer Todesfall. Eine 80-jährige Frau starb, die an Covid-19 erkrankt war und schon Vorerkrankungen hatte. Im Tessin verboten die Behörden Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen, um besonders gefährdete Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören dazu Menschen über 65 Jahre sowie solche mit Herzproblemen, Diabetes oder anderen Vorerkrankungen.



In der Schweiz sind 53 Prozent der Infizierten Männer, 47 Prozent Frauen, teilte das Bundesamt mit. Die Hälfte der Betroffenen war älter als 48 Jahre, die andere Hälfte jünger./oe/DP/jha