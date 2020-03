Berlin (ots) - Die Wirtschaftsjunioren richten erstmals eine klimaneutrale Konferenz mit einem klarem Nachhaltigkeitsfokus ausDie Bundeskonferenz 2020 der Wirtschaftsjunioren vom 10. bis 13. September 2020 in Berlin wird erstmals klimaneutral ausgerichtet und setzt im Programm klare Zeichen für nachhaltiges Unternehmertum. Der Berliner Kreis der Wirtschaftsjunioren bezieht mit dem diesjährigen Konferenzkonzept klar Haltung und wird als Beispiel für die Zukunft gelten. Unterstützt werden die Wirtschaftsjunioren Berlin bei den Bemühungen hin zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Veranstaltung durch den renommierten Berater Jürgen May mit seinem Unternehmen 2bdifferent.Digitalisierung, Leadership und NachhaltigkeitDie Bundeskonferenz (BUKO) 2020 der Wirtschaftsjunioren in Berlin trägt das Motto "MENSCH.ZUKUNFT" und adressiert das Spannungsfeld von Wandel und Kontinuität, welches die Wirtschaft zunehmend prägt. Der Schwerpunkt des Programms liegt daher auf den drei zentralen Themenkomplexen Digitalisierung, Leadership und Nachhaltigkeit und ihren Auswirkungen auf den Menschen und seine Zukunft. Eine Vielzahl an Vorträgen, Präsentationen und Workshops wird über die vier Tage (10. bis 13.9.2020) Raum für Impulse, Austausch und Inspiration schaffen.Neben Partnern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft erwarten die Veranstalter mehr als 1.000 Teilnehmer. Schirmherr ist der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller.Veranstaltungskonzept setzt klar auf neue nachhaltige WegeAuch mit dem Veranstaltungskonzept der BUKO2020 gehen die Wirtschaftsjunioren Berlin in diesem Jahr neue Wege. Unter anderem wird die jährlich stattfindende Konferenz erstmals klimaneutral umgesetzt.In den Bereichen Catering, Mobilität und Räumlichkeiten werden ebenfalls Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Unterstützt durch das von 2bdifferent entwickelte Managementsystem SUSTAINEVENT und das Bonner Unternehmen CO2OL wird das Konzept ganzheitlich geplant und umgesetzt. "Als Berliner Kreis der Wirtschaftsjunioren setzen wir mit der ersten klimaneutralen Bundeskonferenz ein klares Zeichen: Wir stellen unter Beweis, dass ein Wandel in erster Linie eine Frage des Wollens und nicht des Geldes ist. Als junge Wirtschaft nehmen wir direkten Einfluss auf die nächsten Entwicklungsjahre - wir prägen die aktuelle und zukünftige Ausrichtung unserer Unternehmen. Es ist an der Zeit, uns für die Zukunft zu rüsten. Die BUKO2020 schafft Raum für einen direkten Austausch zu den Themen unserer Zeit", sagt Patrick Heine, Vorstand "Digitales & Kommunikation" der Wirtschaftsjunioren Berlin.Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD)Die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind der größte Verband junger UnternehmerInnen. Sie nehmen Einfluss auf über 300.000 Arbeits- und 40.000 Ausbildungsplätze. Seit mehr als 65 Jahren engagieren sich im Berliner Kreis UnternehmerInnen und Führungskräfte unter 40 in enger Kooperation mit der IHK Berlin für die Wirtschaft in der Stadt. Mit ca. 200 Mitgliedern gehören die Wirtschaftsjunioren Berlin zu den größten und aktivsten Kreisen der Wirtschaftsjunioren Deutschland.Pressekontakt:AnsprechpartnerPatrick HeineWirtschaftsjunioren BerlinVorstand "Digitales & Kommunikation"E-Mail: vorstand.pr@wjb.deMobil: 0172 14 555 78Web: www.buko2020.de www.wjd.deOriginal-Content von: Wirtschaftsjunioren Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136688/4542694