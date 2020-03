Deutsche Bank - eine technische Gegenbewegung ist wahrscheinlich!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE0005140008Die Deutsche Bank gilt bereits seit längerem als Krisenkandidat. Die Aktie befand sich Anfang des Jahres noch über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50. Danach ging es erst unter den 20er und dann auch noch unter den 50er EMA. Im Zuge der Corona und nun auch der Öl-Krise, ging es jetzt für die Bank-Aktie auch noch unter die letzten Tiefs.Die Aktie der Deutschen Bank geht wieder in den Abverkaufs-Modus über. Erinnerungen an die Bankenkrise und die Lehman-Pleite kommen zurück. Auf den starken Abverkauf könnte nun eine technische Gegenreaktion folgen. Diese würde wahrscheinlich schnell und dynamisch ablaufen. Nach dem Breakout könnte der Stopp unter die letzte Kerze gesetzt werden. Für den Fall, dass sich die Aktie stabilisieren sollte und vor dem Ausbruch 1-2 Tage seitlich läuft, könnte man den Stopp auch enger unter diese mögliche Seitwärtsbewegung setzen. Da wir hier die Gegenbewegung traden wollen, ist die Mitnahme von Teilgewinnen, und der Take-Profit an der Zielmarke besonders wichtig.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout bei 6.30 EUR abgewartet werden. Hier kann man direkt in den Trade einsteigen. Im aktuellen Marktumfeld sollte man auf eine rasche dynamische Bewegung vorbereiten sein. Der Stopp würde nach dem Ausbruch unter die letzte Kerze bei 5.55 EUR gehen. Sollten sich die Märkte wieder beruhigen, hat man die Aktie auf einem attraktivem Niveau eingekauft und kann die Position auch länger halten. Wenn der Ausverkauf aber weiter geht, wäre die Deutsche Bank ein Short-Kandidat.Meine Meinung zur Deutschen Bank ist neutral