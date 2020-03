Mit dem Gesamtmarkt wurde auch die Daimler-Aktie in den vergangenen Wochen nach unten durchgereicht. Als Zykliker leiden die Papiere überdurchschnittlich unter der sich massiv eintrübenden Weltkonjunktur und den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Doch gerade der Ausverkauf eröffnet für mutige Naturen auch Chancen. Auf welche Kursmarken es jetzt ankommt, welche Strategie überzeugt - und wie sich langfristig auf ein Comeback der Kurse setzen lässt. Ausgangssituation und Signal: Der Aktienkurs von Daimler geht am Dienstagmorgen stärker in den Börsenhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...