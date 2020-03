Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Marktüberblick mit Robert Halver Die Märkte haben den schwarzen Montag überstanden, wenn auch mit heftigen Verlusten. Der Dax erlebte den schwärzesten Tag seit 09/11 An der Wall Street wurde der kurz Handel ausgesetzt Ein so genannter "Circuit Breaker", also eine Stromkreisunterbrechung damit die weltweiten Finanzmärkte nicht noch mehr abstürzen. Die allumfassende Frage: Übertreiben die Märkte?