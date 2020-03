Mainz (ots) - Der Doku-Dreiteiler "Achtung, Essen!", von "Frontal 21" für die ZDFmediathek entwickelt, ist dort ab Dienstag, 10. März 2020, 17.00 Uhr, zu sehen. Die Filme beleuchten gesellschaftliche Konflikte rund um das Thema Ernährung: In der Folge "Eier" geht es unter anderem um die Frage, warum in Deutschland immer noch Eier aus Legebatterien verkauft werden. Die Folge "Keime" beleuchtet, wieso immer mehr Menschen an antibiotikaresistenten Keimen sterben. Und in der Folge "Zucker" rückt die Frage in den Vordergrund, ob der Verzehr von 33 Kilogramm Zucker pro Jahr und pro Person schädlich ist. "Achtung, Essen!" ist jederzeit in der ZDFmediathek verfügbar. Zudem sind die drei Folgen ab 15. April 2020 mittwochs auf dem Doku-Sendeplatz um 0.45 Uhr im ZDF zu sehen.Ebenfalls für die ZDFmediathek entwickelt: der Doku-Dreiteiler "Leidenschaft, Alter!" aus der "ZDFzoom"-Redaktion. Er bringt junge und alte Menschen zusammen, die eine große Leidenschaft für ein gemeinsames Thema verbindet. Die jungen und alten Protagonisten teilen ein Herzensthema wie das Engagement für die Umwelt ("Eine Umweltaktivistin. Eine Politlegende. Eine Demo"), die große Freude am Kochen ("Ein Spitzenkoch, ein Hobbykoch. Ein Menü") oder die Leidenschaft für Musik ("Ein Senioren-Chor. Eine Metal-Band. Ein Song"). Die Dokumentationen sind ab Montag, 30. März 2020, 0.00 Uhr, online abrufbar. Im ZDF sind sie am Mittwoch, 1. April 2020, von 0.45 bis 2.15 Uhr im Block zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/achtungessen sowie https://presseportal.zdf.de/presse/leidenschaftalterPressemappen:https://presseportal.zdf.de/pm/achtung-essen/https://presseportal.zdf.de/pm/leidenschaft-alter/https://zdf.de/doku-wissenhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4542775