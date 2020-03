Bevor wir nochmal den gestrigen -9,01 Prozent Tag einreihen, ein Blick auf die Gegenbewegung aktuell. Das aktuelle ATX-Plus würde das höchste Prozentplus seit 2011 bedeuten.ATX ( Akt. Indikation: 2498,80 /2499,00, 5,00%) Indes bleibt das grössere Bild unverändert: Rückgänge der Infektionen in China und Südkorea, dafür viele Neuerkrankungen in Europa. Trump für heute Nachmittag "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Aussicht gestellt. Nun zum gestrigen Tag: Es wurde mit 235,63 Punkten der drittgrösste Tagesverlust in der ATX-Geschichte. Mit -9,01 Prozent das zweitgrösste Prozentminus. Am 22.5.2006 war der ATX um 287,47 Punkte gefallen. -9.74% 1856.83 - 1675.89 ...

