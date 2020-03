NanoRepro AG bietet Corona-Schnelltest für den B2B-Bereich anDGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Produkteinführung NanoRepro AG bietet Corona-Schnelltest für den B2B-Bereich an10.03.2020 / 14:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NanoRepro AG bietet Corona-Schnelltest für den B2B-Bereich anMarburg, 10. März 2020. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) nimmt einen Corona-Test in ihr Portfolio auf. Der Test unterstützt die schnelle, einfache und kostengünstige Diagnose bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus. Das Testprinzip beruht auf einem immunchromatographischen Assay. Der Schnelltest weist IgM- und IgG-Antikörper gegen das neuartige Corona-Virus (2019-nCoV) in humanem Vollblut nach und hat eine hohe Sensitivität, die mit aktuellen Testverfahren (RT-PCR) vergleichbar ist. Der Test soll im Wesentlichen Ärzten, Krankenhäusern und professionellen Berufsgruppen angeboten werden. Das Ergebnis ist innerhalb von 15 Minuten verfügbar, anschließend können weitere Untersuchungen folgen. Erste Auslieferungen des Schnelltests erwartet die Gesellschaft ab Anfang April 2020. Parallel zur Vermarktung an Ärzte, Krankenhäuser und andere professionelle Berufsgruppen prüft NanoRepro derzeit die Einführung eines Corona-Tests zur Abgabe direkt an Endkunden.Kontakt: NanoRepro AG www.zuhausetest.de Tel.: +49-6421-951449E-Mail: juengst@nanorepro.com fuchs@nanorepro.com10.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421 - 95 14 49 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: fuchs@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 993595Ende der Mitteilung DGAP News-Service993595 10.03.2020 CET/CEST