++ Europäische Indizes versuchen, sich vom gestrigen Ausverkauf zu erholen ++ DE30 steigt über 3% und nähert sich der Marke von 11.000 Punkten ++ US-Regulierungsbehörde genehmigt Übernahme von Cypress Semiconductor durch Infineon ++Nach den Gewinnen in Asien versuchen sich die europäischen Märkte von den gestrigen Rückgängen zu erholen. Dank der Erholung der Preise für Rohöl, Erdgas und Industriemetalle führen Bergbauunternehmen und Raffinerien die Gewinne in Europa an. Auch der Automobilsektor profitiert von der verbesserten Stimmung. Die Versorger sind die größten europäischen Underperformer, notieren aber als Gruppe ebenfalls höher. Die Pressekonferenz von Donald Trump über neue Konjunkturmaßnahmen dürfte das Highlight des Tages sein. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch noch ...

