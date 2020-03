Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die deutsche Wirtschaft wegen der Corona-Epidemie in einer schwierigen Lage und verspricht ein Milliardenpaket zum Schutz gegen Arbeitslosigkeit und Insolvenzen. Der CDU-Politiker wich am Dienstag auf einer Pressekonferenz aber der Frage aus, ob Deutschland im ersten Halbjahr eine Rezession drohe, nachdem außer China auch der wichtige Handelspartner Italien von Produktionsausfällen betroffen ist.

Ökonomen vom Münchner Ifo Institut und vom Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hatten zuvor gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession sehr hoch sei. "Das erste Halbjahr ist schwierig, gar keine Frage", sagte Altmaier nach einem Treffen mit den Wirtschaftsministern der Länder. "Italien ist in der Tat ein wichtiger Handelspartner. Und wenn ich beispielsweise das auf die Automobilindustrie runterbrechen, dann ist es sogar so, dass Italien, was Zulieferungen angeht, wichtiger ist für einige der Hersteller als China. Insofern ist es von Bedeutung."

Bereits heute gebe es "erhebliche Auswirkungen" der Corona-Epidemie insbesondere für die Branchen Tourismus, Messe, Veranstaltungen, Hotel und Gaststätten. Bei der Industrie würden die Auswirkungen erst zeitverzögert ankommen.

"Wir erwarten Auswirkungen auf die Lieferketten insbesondere im Industrie und gewerblichen Bereich, die in den nächsten Wochen erst in ihrer Tragweite vollständig sichtbar werden", warnte Altmaier.

Gegen Flickenteppich bei Grenzschließungsfrage

Der CDU-Politiker sprach sich zudem in der Frage der Grenzschließung wegen der Corona-Epidemie für ein koordiniertes europäisches Vorgehen aus. Zuvor hatte Österreich Einreisen aus Italien gestoppt. Altmaier sagte, es sei gut, "wenn wir darüber auch auf europäischer Ebene sprechen, um zu verhindern, dass es ein Flickenteppich von unterschiedlichen Entscheidungen gibt."

Die Bremer Wirtschaftssenatorin und Vorsitzenden der Wirtschaftsministerkonferenz, Kristina Vogt, sagte, dass die geplanten Erleichterungen beim Zugang zu Kurzarbeitergeld den Unternehmen helfen werden. Wichtig sei es nun, situationsgerecht, abgestimmt und besonnen zu reagieren.

Bis Montagnachmittag gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.139 registrierte Corona-Infizierte in Deutschland. Zwei Menschen sind im am stärksten betroffenen Landkreis Heinsberg an dem Virus gestorben. Weltweit sind es mehr als 114.101 Menschen. In Italien, wo nach offiziellen Zahlen 9.172 Menschen betroffen sind, hat die Regierung das gesamte Land wegen der Coronavirus-Epidemie zur Sperrzone erklärt.

Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag Italien und Iran als ganze Länder zur Gruppe der internationalen Risikogebiete hinzugefügt. In China wird die Provinz Hubei und in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do dazugerechnet. Als besonders betroffenes deutsches Gebiet wird lediglich der Landkreis Heinsberg aufgeführt.

