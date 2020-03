Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Dienstag deutlich erholt - Energie- und Finanztitel führen die Rallye nach der Eröffnungsglocke an - Die wichtigsten Indizes der Wall Street starteten am zweiten Wochentag entscheidend höher, nachdem sie am Montag ihre größten prozentualen Tagesverluste seit 2008 verzeichneten. Der Dow Jones Industrial ...

