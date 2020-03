Mainz (ots) - Auf dem Kornmarkt in der Innenstadt von Bad Kreuznach baut SWR1 sein "Gläsernes Studio" auf. In der Nachbarschaft der berühmten Brückenhäuser spielt das SWR1-Team an fünf Tagen die 1.000 Lieblingshits der Hörer*innen. Am Dienstag, 15. September, fällt pünktlich um 07:00 Uhr der Startschuss.Nonstop die "größten Hits aller Zeiten"Satte 103 Stunden lang, nonstop rund um die Uhr, werden die größten Hits aller Zeiten auf SWR1 Rheinland-Pfalz zu hören sein. Im "Gläsernen Studio" können die Bad Kreuznacher*innen und natürlich auch alle übrigen Rheinland-Pfälzer*innen den Radioschaffenden über die Schulter schauen, mit dem SWR1-Moderationsteam ins Gespräch kommen und hautnah miterleben, wie Radio gemacht wird.Live-Probe am 10. SeptemberBereits Anfang September wird durch die SWR-Techniker*innen sichergestellt, dass der Hitparade nichts mehr im Wege steht. Mehrere Tage lang werden sie Kabel verlegen, das Hitparaden-Studio aufbauen und die Technik für die kommenden Tage organisieren. "Generalprobe" für die "Hitparade" ist dann die Live-Sendung "SWR1 der Abend" am 10. September (20:00 Uhr bis 24:00 Uhr).Finale mit der SWR1-Hitparaden-PartyZum Abschluss der Hitparade am Samstag, 19. September, steigt wieder die SWR1-Hitparaden-Party mit dem ganzen SWR1-Hitparaden-Team - diesmal in der Jakob-Kiefer-Halle in Bad Kreuznach. Die Karten gibt es wie in jedem Jahr nicht zu kaufen. Aber die SWR1-Hörer*innen können gewinnen.Hitparaden-GeschichteBad Kreuznach ist der achte Ort, in dem das "Gläserne Studio" aufgebaut wird. In den vergangenen Jahren sendete SWR1 die "Hitparade" schon aus Koblenz, Speyer, Trier, Kaiserslautern, Mainz, Mayen und Landau. Dabei bestimmen die SWR1 Hörer*innen die Top 1.000 über ein Online-Voting. Im vergangenen Jahr landete Queen mit "Bohemian Rhapsody" auf Platz 1, vor "Sound of Silence" von Disturbed und "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin.Mehr über die "Hitparade" bei SWR1 Rheinland-Pfalz auch unter unter SWR1.dehttps://www.swr.de/swr1/rp/ .Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/swr1-hitparaden-stadt-2020Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4542882