Crown Bioscience gibt die Markteinführung von zwei neuen Leberfibrose-Nagetiermodellen bekannt. Diese ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Bewertung der präklinischen Auswirkungen von NASH und antifibrotischen Therapien bei akuten Leberschädigungen, fortgeschrittener Fibrose und/oder reversibler Fibrose.



Die beiden Modelle umfassen die durch Tetrachlorkohlenstoff und eine neue CCDF-Diät (cholinarme Fibrose-Diät mit Cholesterinzugabe) induzierte Fibrose. Die Einführung dieser Modelle und die Erweiterung der Palette an präklinischen Plattformen zeigt das verstärkte Engagement von CrownBio, die Arzneimittelentwicklung zur Behandlung von NASH voranzutreiben.

Die neue CCDF-Diät ist eine Modifikation der cholinarmen, L-Aminosäure-definierten, fettreichen Diät (CDAHFD), die derzeit in präklinischen Untersuchungen angewendet wird. Sie zeichnet sich durch eine fettärmere Zusammensetzung und Zugabe von Cholesterin aus. Die daraus resultierenden Wistarratten- und C57BL/6-Mausmodelle zeigen schwerwiegendere Leberschädigungen als Nagetiere mit einer CDAHFD. Innerhalb von nur sechs bis neun Wochen wurde eine Fibrose beobachtet. Zudem trat kein signifikanter Gewichtsverlust auf, der bei den herkömmlichen Modellen mit chemischen und ernährungsbedingten Veränderungen häufig beobachtet wird.

Die Tetrachlorkohlenstoffinduktion liefert schnelle Fibrosemodelle, sodass in präklinischen Studien im Vergleich zu Modellen, die auf Überernährung und Ernährungsmängeln beruhen, Kosten und Zeit eingespart werden können. Bei C57BL/6- und Balb/c-Mäusen wurde bereits nach vier Wochen eine schwere Fibrose beobachtet, im Vergleich zu 16 Wochen oder länger bei den branchenüblichen Überernährungsdiäten.

"Fibrose wird mit schwereren Formen von NASH assoziiert, sodass die Entwicklung neuer Plattformen zur Modellierung dieses Aspekts der Krankheit den Patientenpopulationen helfen kann, die am schlimmsten von dieser stillen Krankheit betroffen sind", so Dr. Jim Wang, Senior Vice President des Bereichs Cardiovascular and Metabolic Disease bei CrownBio. "Die neuen Modelle, zusammen mit den anderen Modellen für Lebererkrankungen, darunter MS-NASH- und CCl 4 -induzierte oder veränderte Nagetiermodelle, sowie NHP-Modelle, unterstützen unser Bestreben, eine marktführende Plattform von hochwertigen translationalen Modellen zur Verfügung zu stellen, um die Arzneimittelforschung und -entwicklung für die Behandlung von NASH zu beschleunigen."

Die Charakterisierungsdaten zum neuen CCDF-Modell, das bei der Wistarratte induziert wurde, werden von CrownBio auf dem bevorstehenden NASH-Gipfel in Boston vorgestellt. Das Poster mit dem Titel: " A Cholesterol Added, Choline Deficient Fibrogenic Diet Aggravates Liver Injury and Hepatic Steatosis in Wistar Rats " (Eine cholinarme Fibrosediät mit Cholesterinzugabe verschlimmert Leberschädigungen und Lebersteatose bei Wistarratten) wird NASH-Wissenschaftlern am 5. Mai 2020 präsentiert.

Im Laufe des Jahres wird CrownBio auch Daten zu einem neuen ernährungsphysiologisch verbesserten NHP-Modell für Lebersteatose, Lipidämie und Insulinresistenz präsentieren und damit die Palette der Modelle, die den Entwicklern von NASH-Medikamenten zur Verfügung stehen, weiter ausbauen. Diese Fortschritte ermöglichen es, potenzielle Arzneimittel, die die Lebertriglyceride reduzieren und die Insulinresistenz verbessern, an Modellen zu untersuchen, die die menschliche Stoffwechselkrankheit möglichst genau nachbilden.

